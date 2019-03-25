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Европа побила исторический рекорд по производству курятины

Сегодня, 19:10

Львиную долю рынка "захватили" всего шесть стран

Фото: Getty Images
Европа побила исторический рекорд по производству курятины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/90a/d54/5c990ad54c40a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/90a/d54/5c990ad54c40a.jpg Экономика Львиную долю рынка "захватили" всего шесть стран

Европейский Союз (ЕС) в 2018 году произвел 15,2 миллиона тонн мяса. Это стало новым историческим рекордом, свидетельствуют данные Европейской комиссии (ЕК).

В сообщении ЕК отмечается, что за 2018 год производство курятины и другого мяса птицы выросло на четверть, или на 3,2 миллиона тонн, по сравнению с 2010 годом.

Примечательно, что около 70% продукции птицеводства приходится всего на шесть европейских стран. Крупнейшим производителем на территории является ЕС Польша – 16,8% от общего объема. Далее следуют Великобритания (12,9%), Франция (11,4%), Испания (10,7%), Германия (10,4%) и Италия (8,5%).

При этом немало мяса птицы ЕС покупает и у нашей страны. В том же 2018 году Украина установила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины - за границу продали 329 тысяч тонн продукта.

В то же время, из-за роста экспорта куриное мясо в Украине сравнялась в цене с европейскими странами:

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Тег мясо, производство, птица, курятина, Европейский Союз

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