В Европарламенте жестко раскритиковали Россию за "Северный поток – 2"

Профильный комитет подготовил критический доклад о взаимоотношениях ЕС и РФ

Фото: Getty Images

В Европарламенте жестко раскритиковали Россию за "Северный поток – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg 2019-02-05T13:40:00+02:00 Экономика Профильный комитет подготовил критический доклад о взаимоотношениях ЕС и РФ

Строительство газопровода "Северный поток – 2" должно быть остановлено. Об этом говорится в докладе, подготовленном группой депутатов из комитета иностранных дел Европейского парламента (ЕП). Этот документ в целом посвящен отношениям Европейского Союза с Россией, отмечает "Польское радио" со ссылкой на слова евродепутата от Польши Анны Фотыги.

В частности, в отчете евродепутатов говорится, что "Северный поток – 2" увеличит зависимость ЕС от российского газа. Также отмечается, что газопровод нарушает энергетическую политику европейского сообщества. По словам Фотыги, страны, которые поддерживают Nord Stream 2, являются "наивными" по отношению к РФ и "ставят собственные интересы выше европейской солидарности".

В отчете также содержится критика России за враждебные действия в регионе, милитаризацию Калининградской области, а также нарушение воздушного пространства и территориальных вод в Балтии.

"Документ четко показывает, что Россию нельзя воспринимать как стратегического партнера. ... Без решительной реакции мы не остановим наступления Кремля", – подчеркнула Фотыга.

Пока что эта критика РФ – мнение парламентского комитета по иностранным делам. Позиция всего Европарламента будет рассматриваться во время следующей пленарной сессии.

Напомним, 12 декабря 2018 года ЕП выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток – 2". Это следует из текста резолюции Европарламента по докладу "О реализации Соглашения об ассоциации ЕС–Украина".

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Подробнее о проекте газопровода читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

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