В Европе получают меньше российского газа: в чем причина

В Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы

На фоне предстоящих решений по строительству "Северного потока – 2", которые обсуждаются в Европе, российский "Газпром" резко снизил транзит газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который упал до десятой части от пропускной мощности магистрали.

При этом ежегодные плановые ремонты, о которых заявили ранее, еще впереди – газопровод "Ямал-Европа" будут ремонтировать с 6-11 июля.

Спрос на российский газ со стороны европейских компаний в последние дни был.

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19 мая было выкуплено 93% мощностей трубы (всего предлагалось 3,7 млн куб. м в час и 89 млн кубов в сутки), и кроме того еще приобретено 1,5% на остаток газовых суток с 19:00 до 06:00; на 20 мая было выкуплено 79% мощностей магистрали; на 21 мая – 65% на сутки и еще сверх того 7%; 22 мая было затребовано 74% трубы, 23 мая – 33%, а 24 и 25 мая – по 10% (это 9,3 млн кубометров в сутки).

Однако с воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в начале мая в Польше начали строительство газопровода Baltic Pipe.

Напомним, ранее Польша заявила о планах в конце 2022 года расторгнуть контракт с российским "Газпромом" на поставку 10 млрд куб. м газа в год, т.н. Ямальский контракт.

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В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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