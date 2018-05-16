В Европе рекордно подорожал уголь

В Северо-западной Европе поднялись цены на уголь по итогам пятой сессии подряд. Фьючерсы на следующий год подорожали до рекордных 90,65 доллара за тонну, о чем свидетельствуют данные Bloomberg.

Рост происходит на фоне высокого спроса на энергоресурсы со стороны Китая. Как известно, Китай "затормозил" переход с угля на газ.

Кроме того, по данным агентства, в число факторов, приведших к увеличению стоимости угля за последний месяц, входят также штормы в Австралии и Индонезии, которые стали причиной перебоев с поставками, а также ослабление курса доллара США.

Цены на электроэнергию повышаются вслед за ростом стоимости угля и квот на выбросы углекислого газа (CO2). Так, в Германии электричество с поставкой в 2019 году подорожало до 41,75 евро за мегаватт-час, что является максимальным уровнем для годовых контрактов с апреля 2013 года. Стоимость квот на выбросы углекислого газа подскочила на 79% с начала текущего года, достигнув рекорда с 2011 года.

Напомним, активнее всего среди энергоресурсов дорожает нефть, цены на которую достигли максимумов с 2014 года. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что санкции США против Ирана, вероятно, будут иметь "высокий уровень эффективности". По их прогнозам, летом стоимость нефти марки Brent может составить 82,5 доллара за баррель.