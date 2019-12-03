В Европе рекордно растут цены на газ

Фото: "Укртрансгаз"

Котировки на газ большинства европейских хабов на прошлой неделе восстановились после заметного снижения неделей ранее. Как известно, в середине мая рыночныецены на газ в Европе опускались к минимумам с 2006 года. Как сообщается в обзоре Украинской энергетической биржи, на прошлой неделе спотовые цены на газ в Европе составляли около 190 долл./тыс. куб. м, и стоимость газа на европейских хабах увеличились на 4,3%, что является рекордным показателем за семь месяцев.

При этом контракты на месяц вперед были на 1% дороже текущих спотовых цен, а на квартал вперед – почти на 8%, на сезон вперед – на 2,1%.

"В большинстве европейских стран начался сезон отбора газа из подземных газовых хранилищ, однако иностранные трейдеры отмечают, что его объемы все еще довольно низкие. Суточный отбор газа с начала недели вырос вдвое – ориентировочно до 350 млн куб м. Ожидается, что на текущей неделе температура в Европе продолжит снижаться, что будет стимулировать спрос на отопление и незначительный дальнейший рост цен", – говорится в сообщении биржи.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн/ куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, этот шаг позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Дело в том, что если транзит газа через Украину прекратится, стоимость ресурса в Европе вырастет, что увеличит и его рыночную стоимость в Украине.

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