В Евросоюзе назвали размеры минимальных зарплат

Сегодня, 04:01

Согласно данным на 1 января 2018 года, самые низкие в ЕС минимальные зарплаты в Болгарии — 261 евро

фото pixabay.com
фото pixabay.com

Минимальная зарплата в странах Евросоюза колеблется в пределах 500-1400 евро. При этом на востоке ЕС минимальная зарплата ниже, чем на севере.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Eurostat.

Отмечается, что 22 из 28 стран-членов ЕС установили размер минимальной зарплаты на законодательном уровне. Нет его только в Дании, Италии, Кипре, Австрии, Финляндии и Швеции.

Согласно данным на 1 января 2018 года, самые низкие в ЕС минимальные зарплаты в Болгарии — 261 евро.

Что касается других стран, то 9 восточноевропейских государств-членов ЕС установили зарплатный минимум на уровне 400-500 евро в месяц: Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

В южноевропейских странах ЕС высшую минимальную зарплату получают в Испании — 859 евро, в то время в Португалии ее размер составляет 677 евро, в Греции — 684 евро, на Мальте — 748 евро, а в Словении — 843 евро.

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В западных и северных странах-членах ЕС минимальная зарплата превышает 1400 евро в месяц: в Великобритании — 1401 евро, в Германии и Франции — 1498 евро, в Бельгии — 1563 евро, в Нидерландах — 1578 евро, в Ирландии — 1614 евро, а в Люксембурге — почти 2000 евро.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Польше за прошлый год выросла на 3% – в пересчете на гривни среднестатистический поляк зарабатывает 32 000 грн. Наши соотечественники – в три с половиной раза меньше, средняя зарплата в Украине составляет 8 777 грн. Впрочем, зарплата в Украине растет быстрыми темпами. За прошлый год ее размер увеличился аж на 35%, подсчитали в Госстате.

Напомним, недавно ученые рассчитали зарплату счастливого человека и оказалось, что средняя зарплата в Украине серьезно не дотягивает до мирового "уровня комфорта". Так, специалисты установили, что в среднем по миру 95 тысяч долларов в год позволят человеку быть полностью довольным жизнью. 
Литва, Польша, ЕС, евро, зарплата, зарплаты, минимальная зарплата

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