В феврале огурцы подешевеют: названа причина

Конкуренция между тепличными хозяйствами благотворно влияет на стоимость продуктов на рынках и в супермаркетах

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Вопреки ожиданиям украинских фермеров, которые рассчитывали на рост цен на овощи, стоимость некоторых овощей все же уменьшается. Например, цены на украинские тепличные огурцы снизились с начала первой недели февраля на 23%. Такие данные приводит пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.

Изменение цены вызвано началом сбора тепличного огурца нового урожая.

"На сегодняшний день урожай собирают в тепличных комбинатах центрального, восточного и южного регионов страны, но уже во второй половине февраля уборка начнется и в западном регионе Украины", – говорят в Eastfruit.

Крупнооптовые партии товара поступят на рынок уже 10 февраля.

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Неделю назад, 3 февраля, цены на украинские огурцы были довольно высокими – 90 – 100 грн/кг, что почти на треть дороже, чем в начале сезона 2019 года.

Однако уже сейчас цены на местные огурцы уже опустились на 23%, до 70 – 75 грн/кг, что вызвано конкуренцией между украинскими тепличными комбинатами, которые спешат предложить покупателям овощи нового урожая.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в последнюю декаду января цены на картофель в стране заметно снизились.

В прошлом году корзина наиболее популярных в Украине товаров и услуг выросла в цене намного больше, чем увеличилась инфляция. По данным сайта "Сегодня", корзина подорожала на 12,36% в условиях рассчитанной Госстатом инфляции за этот период в 4,1%.

Напомним, в США выяснили, что украинцы тратят на еду больше, чем жители 92 стран мира. По дороговизне продуктов питания наша страна опережает не только США, но и Катар, Германию, Бельгию и Беларусь.

При этом люди в Сингапуре, Великобритании, Ирландии, Канаде, Швейцарии, Австралии и Австрии расходуют на еду не более 10% от доходов.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, чем можно дешево заменить модные ягоды годжи и семена чиа. Оказалось, что в Украине множество отличных продуктов, которые полезны для здоровья.

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