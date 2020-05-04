В Финляндию могут уехать 15 тысяч украинцев: в других странах также приглашают на работу

Кабмин сейчас прорабатывает запросы на вылеты в Австрию, Финляндию, Данию, Норвегию и другие страны

В Финляндии ждут прибытия 15 тысяч украинцев, чьи профессиональные и личные качества высоко оценил посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Украинский чиновник встретился с послом Финляндии, чтобы обсудить особенности выезда украинских сезонных рабочих за пределы страны во время карантина, введенного из-за коронавируса.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивы, и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", – отметил Пяйви Лайне.

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В пресс-службе добавили, что знают о регулярном привлечении украинских работников на сезонные работы в страны Европы. В частности, Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тыс. украинцев.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организованно добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховкой, проведению наблюдения", – подчеркнул Пристайко.

Вице-премьер также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тыс. рабочих мест.

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Напомним, в начале мая стартовал онлайн-проект "Дороги и работа", который будет информировать об актуальных вакансиях в дорожной отрасли, где планируется активное строительство и пока не хватает персонала. Кабмин планирует в 2020 году обеспечить строительство дорог, мостов, больниц, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры. Минимальная зарплата рабочих зафиксирована на уровне 9 тыс. 670 грн. Однако в дорожной отрасли средняя заработная плата составляет гораздо больше – 16-17 тыс. грн.

После того как украинским заробитчанам разрешили вернуться на работу в Польше, с сегодняшнего дня, 4 мая, консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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