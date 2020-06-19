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Налоговая предупредила украинцев о новой схеме выманивая денег

19 июня, 16:05

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Украинские госорганы узнали о новом способе мошенничества

Во время карантина появляются все новые способы выманивания денег у доверчивых людей. Об одном из них рассказали в Государственной фискальной службе (ГФС).

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Так, гражданам, в том числе и иностранным, присылают ложные требования от имени ГФС об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.

"Главным управлением собственной безопасности фискальной службы установлено, что в адрес Государственной фискальной службы Украины поступают электронные сообщения граждан других государств относительно получения последними требований, якобы от имени ГФС, об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею", – пояснили суть схемы в пресс-службе.

Там сообщили, что Государственная фискальная служба Украины не отправляет налоговые уведомления-решения, налоговые требования на электронные почтовые ящики физических лиц, в том числе граждан других государств.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине, где растет число преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, доступ к личным данным клиентов, которые доверили их одному из банков, некоторое время предоставляли в Telegram за деньги.

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Напомним, SIM-карты-двойники гуляют по Украине. Мошенники с их помощью берут кредиты, а платить приходится украинцам. Как защитить свой мобильный номер от клонирования, а кошелек от грабителей – в этом вопросе сайт "Сегодня" разбирался в марте.

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мошенники лотерея схема Государственная фискальная служба

Источник: Сегодня

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