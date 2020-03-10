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В Fitch спрогнозировали, когда МВФ одобрит новую программу финансирования для Украины

10 марта, 15:10

Виктория Подолянец

В агентстве считают, что новое правительство активно сотрудничать с МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings учло при составлении базового прогноза продолжение взаимодействия властей Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой многолетней программы, которая предусматривает выделение 5,5 млрд долларов.

"Это поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укрепление макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета, а также уменьшить возможности для реформирования", – говорится в прогнозе Fitch.

В агентстве отмечают, что Украина добилась значительного прогресса в получении законодательного одобрения для ряда реформ, которые, если они будут эффективно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, влияющие на перспективы роста и качество институтов.

"Недавно украинский парламент назначил новое правительство под руководством Дениса Шмыгаля. Ближайшие задачи для нового Кабмина заключаются в том, чтобы избежать неопределенности в отношении преемственности экономической политики, обеспечить плавный переход в переговорном процессе к новой программе МВФ и укрепить доверие общественности в вопросе приверженности президента Владимира Зеленского к реформированию государства", – полагают в Fitch.

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Там считают, что окончательное утверждение новой программы Советом МВФ зависит от действий, направленных на совершенствование законодательства об укреплении системы урегулирования банковских проблем, которое будет вынесено в парламент после голосования по реформе рынка земли во втором чтении.

В базовом сценарии Fitch прогнозирует, что Украина получит окончательное одобрение Правления МВФ новой программы в первом полугодии 2020 года, хотя повторный перенос сроков и не исключен.

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Во время визита в Киев миссия МВФ достигла прогресса в переговорах с Украиной о законах, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности.

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

Напомним, в Верховной Раде Украины с 6 февраля продолжается процесс рассмотрения во втором чтении закона об обороте сельскохозяйственных земель. Депутаты уже осилили больше тысячи поправок к документу из 4018.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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инвестиции НБУ банки правительство кредиты земельная реформа МВФ госбанки реформы Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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