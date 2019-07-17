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В Фонде гарантирования вкладов сменилось руководство

17 июля, 12:05

Преемница Ворушилина рассказала о главной задаче ФГВФЛ

Фото: Pixabay

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Также совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 17 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования. Среди основных достижений Фонда за последние годы Ворушилин отметил внедрение автоматизированной системы выплат и обеспечение быстрого возмещения более 90 млрд грн около двум миллионам вкладчиков неплатежеспособных банков.

Также, по его словам, внимания заслуживает создание электронной системы "ProZorro.Продажи" и развитие конкурентного рынка неработающих кредитов.

Ранее Рекрут занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования. По ее словам, перед командой ФГВФЛ стоит задача выполнять обязательства перед кредиторами банков и государством.

"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", – сказала Рекрут.

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Ворушилин, в свою очередь, подчеркнул, что Фонд полностью рассчитался по кредитам НБУ и начал досрочный возврат заимствований от Минфина, которые привлекались для обеспечения выплат вкладчикам банков. В целом НБУ возвращено 20,15 млрд грн, а Минфина – 10,12 млрд грн, кроме того, этим учреждениям выплачено около 11 млрд грн процентов.

Как известно, сейчас государство гарантирует возмещение украинцам вкладов до 200 тысяч гривен. Это правило не касается бизнеса – депозиты юридических лиц Фонд не страхует. Уровень максимальной гарантированной суммы не менялся с 2012 года. Средства, положенные на депозиты, возвращаются в случае банкротства и/или ликвидации банка. 

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как выбрать надежный банк, чтоб депозит принес прибыль:

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Тег руководство, фонд гарантирования вкладов, ФГВФЛ, Ворушилин, Рекрут

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Сегодня

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