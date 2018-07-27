В Фонде госимущества назвали первый лот малой приватизации
Всего в базу "Prozorro.Продажи" внесено 716 объектов, которые государство намерено продать в рамках малой приватизации
Первым лотом малой приватизации, выставленным на продажу, стал госпакет акций АО "Укрпапирпром" (99,9% акций госпредприятия), сообщил и.о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров.
"Первый лот малой приватизации выставлен на продажу... Стартовая цена объекта – 12,3 млн грн. Первый аукцион состоится 30 августа", – сообщил Трубаров.
И.о. главы ФГИ подчеркнул, что 26 июля Фонд госимущества на 100% завершил внесение в базу "Prozorro.Продажи" всего перечня объектов малой приватизациим – в этом году их 716.
"В ближайшие дни будет объявлено о продаже десятков как больших, так и мелких объектов", – отметил глава ФГИ.
"Укрпапирпром" была создана в 1996 году как государственная холдинговая компания (ГАХК). В ее уставный капитал были переданы пакеты акций восьми крупных предприятий целлюлозно-бумажной отрасли от 18,5% до 30% их уставных капиталов.
Затем холдинг был реформирован по решению правительства, а пакеты шести комбинатов ФГИ продал. После этого в 2015 году ГАХК "Укрпапипром" приказом ФГИ был переименован в ПАО, а в апреле 2017 года решением собрания акционеров – в частное АО.
В настоящее время основным видом деятельности компании является сдача в аренду и в эксплуатацию собственного недвижимого имущества. По данным компании, на начало 2018 года структуру основных средств составляет часть 12-этажного здания 1313,9 кв.м, подвал – 18 кв.м, офисное оборудование и устройства.
Чистый доход АО в 2017 году составил 1,51 млн грн, чистый убыток – 0,51 млн грн. Уставный капитал АО – 12,4 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Напомним, в Украине 24 июля на платформе ProZorro стартовало размещение к продаже объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики. В Минэкономразвития рассказали, что в системе ProZorro.Продажи зарегистрировано уже 18 лотов – продаются гособъекты, которые отвечают критериям малой приватизации согласно принятому в Украине закону о приватизации.
Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно ранее опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 г. в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работают.
Кроме того, госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции получит право продавать объекты малой приватизации.Такие изменения закреплены в меморандуме, которые подписали Минюст, Минэкономразвития, "СЕТАМ" и правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции".
Первые продажи объектов малой приватизации на электронных площадках должны были состояться в конце июня или в начале июля 2018 года. Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству. При этом стоимость активов не должна превышать 250 млн грн.
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