В Фонде госимущества рассказали, кто займется продажей ОПЗ

Фонд государственного имущества (ФГИ) подписал договор с инвестиционным советником по продаже Одесского припортового завода (ОПЗ) – компанией Pericles Global Advisory, которая победила на конкурсе в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital, сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Следующим шагом должно быть утверждение Кабинетом министров, после чего советник приступит к работе", – отметил и.о. главы ФГИ.

Трубаров также напомнил, что 7 сентября состоится первый этап отбора инвестиционных советников для ОАО "Ориана", ПАО "Азовмаш", ПАО "Сумыхимпром", Национальной акционерной компании "Украгролизинг", а также одного советника для приватизации Херсонской, Днепровской, Криворожской и Северодонецкой ТЭЦ.

Как сообщалось, Pericles Global Advisory LLC была отобрана советником по подготовке к приватизации ОПЗ в конце июля по итогам первых конкурсов по отбору советников для продажи предприятий "большой приватизации".

"Советник обязался за три месяца провести все необходимые аудиты, подготовку финансовой модели предприятия, провести поиск потенциальных инвесторов и главное – решить проблемы с токсичностью долговых обязательств", – прокомментировал тогда Трубаров результаты конкурса.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 году в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работали.

На 2018 год в госбюджете запланировали доход в размере 22,5 млрд грн. Позже и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о снижении ожиданий от продажи госпредприятий до 21,3 млрд грн. Но, в Министерстве финансов к таким цифрам отнеслись скептически. Экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что столько поступлений от приватизации получить не удастся.

Более подробно о том, чего ожидать от приватизации в 2018 году, читайте в материале сайта "Сегодня": Приватизация в Украине: миллиардные доходы или дыра в бюджете.