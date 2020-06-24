В Фонде соцстрахования рассказали, как будут платить семьям погибших медиков и медработникам с COVID-19

ФССУ выплатит семьям погибших медиков пособия. Там рассказали, как оформить документы

В Украине, где жертвами коронавируса стали десятки медработников, Фонд социального страхования Украины (ФССУ) выплатит семьям умерших от COVID-19 медиков по 1,5 млн грн единовременного пособия. Об этом заявили в пресс-службе Фонда.

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Для получения единовременной страховой помощи медицинские работники, которым будет установлена инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также члены семьи, родители и иждивенцы, в случае смерти медицинского работника, должны подать в рабочий орган Фонда соцстрахования соответствующее заявление по месту жительства.

"В случае смерти медицинского работника от COVID-19 вследствие выполнения профессиональных обязанностей, в соответствии с решением правительства, за средства государственного бюджета ФССУ осуществит выплату единовременного пособия в 750-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, которое составляет 1,576 млн гривен. Указанные средства будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами", – сказано в сообщении.

В случае установления медицинскому работнику инвалидности в течение одного календарного года после заболевания COVID-19 медик должен самостоятельно подать заявление в рабочий орган Фонда соцстрахования по месту своего жительства.

В зависимости от установленной группы инвалидности выплаты составят:

630,6 тыс. грн (третья группа инвалидности);

735,7 тыс. грн (вторая группа);

840,8 тыс. грн (первая группа).

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"Выплата единовременного пособия осуществляется Фондом социального страхования Украины за средства государственного бюджета в течение месяца с момента принятия заявления", – добавили в пресс-службе.

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По состоянию на 21 июня в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 43 медика.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по инициативе президента Владимира Зеленского Кабинет министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции.

Напомним, после того как Харьковский областной диспансер радиационной защиты с понедельника начал принимать на лечение больных с коронавирусом COVID-19, часть персонала подала заявления на увольнение. Согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.

Ранее представители чернобыльских организаций протестовали против открытия диспансера радиационной защиты для приема пациентов с коронавирусом. Между участниками акции и полицией произошли столкновения.

Видео: Наталья Попова

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Видео: Наталья Попова

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