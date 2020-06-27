В Фонде соцстрахования рассказали, сколько выплатили по больничным в июне

ФССУ профинансировал заявления-расчеты с 23 мая по 25 июня

Фонд социального страхования Украины (ФССУ), который помогает семьям медиков, профинансировал материальное обеспечение по заявлениям-расчетам, представленным работодателями по 25 июня, погасив задолженность по больничным и декретным выплатам. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда.

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В целом на выплату пособий по временной потере трудоспособности, пособий по беременности и родам и на погребение Фонд соцстрахования перечислил 1,122 млрд грн, профинансировав заявления-расчеты с 23 мая по 25 июня включительно.

Финансовая помощь для погашения задолженности была предоставлена ФССУ из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением Кабинета министров. Указанные средства выделены фонду на возвратной основе.

"Суммы профинансированной фондом помощи поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней, в зависимости от продолжительности бухгалтерских операций", – рассказали в пресс-службе.

20 мая Кабинет министров Украины принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин выделил для медиков 2,2 млрд грн. Правительство решило направить деньги из Стабфонда в Фонд соцстрахования.

Напомним, за четыре месяца 2020 года средний размер ежемесячной страховой выплаты из ФССУ для лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, вырос на 11,7% и составил 3 657,75 гривен.

В Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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