Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Фонде соцстрахования рассказали, сколько выплатили по больничным в июне

27 июня, 06:00

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

ФССУ профинансировал заявления-расчеты с 23 мая по 25 июня

Фонд социального страхования Украины (ФССУ), который помогает семьям медиков, профинансировал материальное обеспечение по заявлениям-расчетам, представленным работодателями по 25 июня, погасив задолженность по больничным и декретным выплатам. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда.

Реклама

В целом на выплату пособий по временной потере трудоспособности, пособий по беременности и родам и на погребение Фонд соцстрахования перечислил 1,122 млрд грн, профинансировав заявления-расчеты с 23 мая по 25 июня включительно.

Финансовая помощь для погашения задолженности была предоставлена ФССУ из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением Кабинета министров. Указанные средства выделены фонду на возвратной основе.

"Суммы профинансированной фондом помощи поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней, в зависимости от продолжительности бухгалтерских операций", – рассказали в пресс-службе.

20 мая Кабинет министров Украины принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

В тренде
Спрос на валюту упал: что будет с курсом доллара в Украине
Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин выделил для медиков 2,2 млрд грн. Правительство решило направить деньги из Стабфонда в Фонд соцстрахования.

Напомним, за четыре месяца 2020 года средний размер ежемесячной страховой выплаты из ФССУ для лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, вырос на 11,7% и составил 3 657,75 гривен.

В Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выплаты больничный Фонд социального страхования

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежкамиЭкономика
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФ
Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФЭкономика
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причины
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причиныЭкономика
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять