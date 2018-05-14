В ФРГ выступили за посредничество Берлина в вопросе реализации "Северного потока – 2"

Хармс подчеркнул, что главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после реализации проекта

Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс рассказал в интервью агентству DPA.

Хармс подчеркнул, что главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после реализации проекта.

Он утверждает, что Киеву не следует опасаться полного прекращения поставок, поскольку "Северный поток-2" после запуска далеко не сразу выйдет на полную мощность.

"Правительство ФРГ может быть посредником, так как Германия и немецкая экономика играют важную роль в этом проекте", − отметил Хармс.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В начале мая в Германии начали строить российский "Северный поток – 2". Как известно, Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства Nord Stream – 2. Такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешения в Дании и Швеции.