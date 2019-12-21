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В "Газпроме" раскрыли детали договоренностей с Украиной по газу

21 декабря, 12:00

Российская компания подтвердила ранее появившуюся в украинских СМИ информацию о сроках и объемах транзита

/ Фото: Сегодня

В "Газпроме" подтвердили ранее появившуюся в украинских СМИ информацию о деталях газовых договоренностей Киева и Москвы. Так, в "Газпроме" подтвердили, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

"Цифры верные", – подтвердили в "Газпроме" появившиеся в СМИ данные.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

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Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

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Андрей Коболев (крайний слева), Алексей Оржель (второй справа), Юрий Витренко (крайний справа). Фото: REUTERS/Yves Herman

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источник: ТАСС

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