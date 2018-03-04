В "Газпроме" заявили о рекорде

За сутки "Газпром" экспортировал 713,4 млн куб. м. Таким образом, компания обновляет максимальный исторический показатель уже десятый день подряд, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что максимальный исторический показатель обновляется уже десятый день подряд. Предыдущее пиковое значение было достигнуто 1 марта с объемом экспорта 710,2 млн куб. м газа в сутки.

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"Впервые за все время поставок абсолютные рекордные показатели фиксируются весной, когда объемы потребления обычно начинают снижаться", – говорится в сообщении компании.

Добиться рекордных показателей "Газпрому" помогает установившаяся в Европе суровая холодная погода.

Накануне в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Кроме срыва поставок газа, "Газпром" также уменьшил давление на входе в украинскую ГТС, что поставило под угрозу транзит газа в Европу. Это нарушает требования транзитного контракта. Украина уже официально предупредила Еврокомиссию о проблемах, которые могут возникнуть из-за действий "Газпрома".

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.