В ГБР заявили об обысках на таможнях

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят семь обысков на таможнях Государственной фискальной службы (ГФС) и отделах таможенного оформления. Об этом в понедельник, 12 августа, написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на странице в Facebook.

"Есть свежая информация относительно обысков в территориальном офисе Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области. В ходе расследования установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен", – сообщила она.

Варченко добавила, что в начале июля следователи раскрыли противоправную схему с участием сотрудников ГФС.

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"Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков причинила ущерб государству на 190 млн грн", – отметила первый замдиректора ГБР.

Она также сообщила, что таможенники занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам.

Уголовное производство расследуется по ряду статей Уголовного кодекса:

уклонение от уплаты налогов и сборов (ч. 3 ст. 212);

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 1 ст. 358);

использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358);

злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364);

служебный подлог, повлекший тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366).

Новости "Сегодня" писали, что в июле президент Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны и потребовал от исполняющего на тот момент обязанности главы ГФС Александра Власова написать заявление об увольнении. Позже Кабмин одобрил уволил его с этой должности и назначил на данный пост Дениса Гутенко.

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