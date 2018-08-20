В Германии назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Сегодня, 16:52

Прокачка топлива через украинскую ГТС должна продолжиться, уверены в ФРГ

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина должна модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), которую нужно вывести из управления "Нафтогазом", чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа. Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Укринформ".

"Украина, конечно, и мы говорили об этом ранее, должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа", – сказал Зайберт.

Он не стал раскрывать подробности разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в минувшую субботу, 18 августа, сказав, что он был "доверительным".

При этом представитель правительства напомнил, что позиция Берлина остается неизменной: Украина должна сохранить роль транзитера газа и после завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", который в Германии считают "экономическим проектом".

Напомним, в конце июля в Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2".  Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. 

В то же время Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отмечал, что Россия обманывает Европу и Украину, строя "Северный поток – 2":
газ, ГТС, Северный поток, транзит газа, Зайберт, Северный поток 2

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