В Германии объяснили, как Украине сохранить транзит газа

Действие договора с Россией о истекает уже через месяц - в конце 2019 года

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пока российский "Газпром" грозится остановить транзит газа через Украину, Германия выступает за то, чтобы наша страна сохранила роль транзитера российского газа. Впрочем, как заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, для этого Киев должен вовремя модернизировать газотранспортную инфраструктуру.

По его словам, к Украине в этом контексте "достаточно требований".

"Страна должна адаптировать свою энергетическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка ЕС. Прежде всего, это означает реформу компании "Нафтогаз" и модернизацию транзитных мощностей", — сказал депутат.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров.

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При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года – продлить действующий или заключить новый договор сроком на год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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