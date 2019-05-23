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В Германии отреагировали на угрозу США ввести санкции против "Северного потока – 2"

23 мая, 11:02

Власти ФРГ "приняли к сведению" заявление Рика Перри

Укладка "Северного потока - 2". Фото: REUTERS/Axel Schmidt
Укладка "Северного потока - 2". Фото: REUTERS/Axel Schmidt.

Министерство экономики Германии выступило против инициативы США ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". Как сообщает Reuters, об этом заявила пресс-секретарь немецкого ведомства. 

"Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу введения санкций США в отношении проекта газопровода Nord Stream 2", – говорится в сообщении.

Также в Минэкономики Германии добавили, что "Берлин отвергает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект".

Напомним, министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2""Сопротивление "Северному потоку – 2" все еще очень активно в США", – подчеркнул Перри.

Обещание санкций США против "Северного потока – 2" уже вызывало бурную реакцию Кремля. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления -  это негодный политический инструмент".

Как известно, американские сенаторы внесли законопроект, который должен остановить строительство "Северного потока-2", введением санкций против причастных лиц и компаний.

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


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Тег газопровод, Северный поток, Nord Stream, Северный поток 2

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