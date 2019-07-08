В Германии озвучили позицию по "Северному потоку – 2" и транзиту газа через Украину

Официальный Берлин уверен, что не станет более зависимым от Москвы

Укладка "Северного потока - 2". Фото: REUTERS/Axel Schmidt.

Проект газопровода "Северный поток – 2", который пройдет в обход Украины, не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет экономическую выгоду для Германии. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

По его словам, ФРГ также уделяет значительное внимание строительству терминалов, предназначенных для приема сланцевого газа из США.

"Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет. С выходом из угольного и атомного потоков мы будем полагаться на большее количество газовых электростанций в течение переходного периода", – сказал Альтмайер в интервью изданию Bild.

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Он также заявил, что немецкая сторона выступает за сохранение транзита газа через территорию Украины.

"Мы решительно выступаем за то, чтобы газотранспорт через Украину сохранялся", – сказал Альтмайер.

Напомним, ранее в Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию по газопроводам в обход Украины. Резолюция касается в частности "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" запланировано на вторую половину 2020 года, хотя ранее предполагалось, что "труба" заработает в начале 2020 года.

При этом контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона уже неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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