В Германии сделали заявление по Украине и "Северному потоку – 2"

В контексте «Северного потока» есть политическая сторона, заявили в Берлине

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Украина должна сохранить роль транзитера газа и после ввода в строй газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил в среду журналистам в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, комментируя решение Датского энергетического агентства одобрить прокладку газопровода "Северный поток – 2".

"Мы всегда говорили о том, что в контексте "Северного потока" есть политическая сторона. Транзит газа через Украину должен иметь будущее", - сказал он

По словам Зайберта, Берлин в этом контексте поддерживает Еврокомиссию, которая вместе с Россией и Украиной участвует в трехсторонних переговорах по транзиту газа.

Отметим, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассчитывает на введение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2" после того, как Дания выдала разрешение на его строительство в своих территориальных водах.

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Коболев отметил, что для Украины в этот период важно продолжить реформирование газового рынка, внедряя европейское энергетическое законодательство.

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Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2":

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