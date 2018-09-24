В Германии жестко раскритиковали позицию США по "Северному потоку – 2"

В BDI уверены, что сжиженный газ не будет выгодным для немцев

Строительство газопровода "Северный поток – 2", которое переходит на новый этап, не должно сталкиваться с "вмешательством третьих стран". Об этом заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф, передает "Укринформ" со ссылкой на немецкие СМИ.

Кемпф отметил, что Германия не намерена уступать давлению США, которые требуют союзников по НАТО отказаться от участия в строительстве "Северного потока – 2" и закупать американский сжиженный газ.

По его словам, "из-за вопроса надежности поставок газа экономика выступает за второй канал". Глава BDI раскритиковал "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" Германии. Именно государство "решает необходимость наличия второго источника", отметил Кемпф.

По его мнению, низкая цена предлагаемого США сжиженного газа "ничего не значит", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.

Как известно, газопровод "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода достигнет 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.

Украина выступает против этого строительства, называя его политически мотивированным. Вместо этого Киев предложил ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину. Тем не менее, в Германии считают проект экономическим.

Впрочем, ФРГ выдвинули России условие запуска "Северного потока – 2": по мнению правительства Ангелы Меркель, транзит газа через Украину все равно должен сохраниться. Как ранее заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт Украина должна модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа:

Также Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет та же судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, в США уже поданы на рассмотрение пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за "Северного потока – 2". Компании, которые задействованы в строительстве газопровода, имеют большие риски попасть под санкции США.