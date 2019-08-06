Сумма поступлений за семь месяцев этого года увеличилась на 20,7%

/ Фото: пресс-центр НБУ

В ГФС подсчитали поступления в местные бюджеты https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 2019-08-06T14:53:00+03:00 Экономика Сумма поступлений за семь месяцев этого года увеличилась на 20,7%

В местные бюджеты в январе-июле 2019 года поступило 150,9 млрд грн, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС), где в конце июля сменилось руководство.

По данным ведомства, поступления в местные бюджеты в июле этого года составили 23,4 млрд грн (+23,8%).

"Налог и сбор на доходы физических лиц является главным источником наполнения доходов местных бюджетов и занимает наибольший удельный вес – 60,9%. В течение января-июля 2019 поступления указанного налога и сбора составили 92 млрд грн, что на 22,5%, или на 16,9 млрд грн превышает поступления соответствующего периода 2018 года", – сказано в сообщении.

Реклама

При этом, как сообщает ГФС, плательщики направили в местные бюджеты 14,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц (+25,5%).

В тренде Вырастет ли цена на дизтопливо: у Зеленского дали ответ

Новости "Сегодня" сообщали, что c января по июнь этого года аудиторы ГФС провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама