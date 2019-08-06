В ГФС подсчитали поступления в местные бюджеты

В местные бюджеты в январе-июле 2019 года поступило 150,9 млрд грн, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС), где в конце июля сменилось руководство.
По данным ведомства, поступления в местные бюджеты в июле этого года составили 23,4 млрд грн (+23,8%).
"Налог и сбор на доходы физических лиц является главным источником наполнения доходов местных бюджетов и занимает наибольший удельный вес – 60,9%. В течение января-июля 2019 поступления указанного налога и сбора составили 92 млрд грн, что на 22,5%, или на 16,9 млрд грн превышает поступления соответствующего периода 2018 года", – сказано в сообщении.
При этом, как сообщает ГФС, плательщики направили в местные бюджеты 14,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц (+25,5%).
Новости "Сегодня" сообщали, что c января по июнь этого года аудиторы ГФС провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн.
Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.
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