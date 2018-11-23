В бюджете-2019 хватит денег на повышение пенсий – Минфин

Вчера, 13:09

Дополнительные средства поступят в Пенсионный фонд от легализации автомобилей на еврономерах


В Государственном бюджете на 2019 год заложен достаточный ресурс финансирования Пенсионного фонда. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Он (ресурс, – Ред.) существенно увеличен, его достаточно, чтобы покрыть индексацию, которая запланирована с весны, и повышение пенсии военным пенсионерам. То есть средства от легализации автомобилей на еврономерах – это дополнительные средства. По нашим расчетам, это миллиард гривен, но цифра зависит от многих поведенческих факторов, поэтому сколько будет по этому дополнительному спецфонду, столько и будет направлено в Пенсионный фонд", – сказала Маркарова.

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Ранее премьер Владимир Гройсман поручил подготовиться к повышению пенсий военнослужащим с 1 января 2019 года, а также пересчету всех пенсий с 1 марта 2019 года.

"Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров", - заявил Гройсман.

Напомним, в Украине планируется провести индексацию пенсий по новой формуле. По расчетам правительства, повышение пенсий коснется примерно 10 млн человек. На эти цели в проекте госбюджета заложено 139 млрд грн. 

Индексация будет проводиться по новой формуле – пенсии должны быть проиндексированы "на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы":
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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