В госбюджете есть минимум 5 млрд грн для борьбы с коронавирусом – Счетная палата

В государственном бюджете есть минимум 5 млрд грн, которые можно перенаправить на поддержку медицины на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.
"Счетная палата оперативно проанализировала государственный бюджет на 2020 год. Мы четко увидели, что есть возможности для перенаправления не менее 5 млрд гривен на поддержку медицины. А это – средства для закупки тех вещей, которых сейчас очень не хватает Украине – защитные медицинские маски для населения, тест-ситемы, аппараты искусственной вентиляции легких", – сказал Валерий Пацкан.
В частности, отметил он, что для таких случаев в государственном бюджете предусмотрен резервный фонд.
"На сегодня не распределены 1,4 млрд грн. Выделение средств из этого фонда происходит по решению Кабинета министров Украины. Поэтому Счетная палата предлагает правительству не тянуть с этим", - отметил Пацкан.
Второй источник, который может использовать правительство, по его словам, это своим решением распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию – 200 млн грн, на сегодня эти расходы нераспределенные.
"Я также предлагаю Верховной Раде безотлагательно внести изменения в Государственный бюджет на 2020 год. Ведь и здесь есть возможности направить средства, чтобы минимизировать распространение вируса", – добавил Пацкан.
Так, по его словам, можно использовать средства предусмотренные на статистические наблюдения в объеме 1,2 млрд грн, а также сэкономленные средства по выплате некоторых видов пособий населению 1,1 млрд грн. Помимо этого, есть ряд бюджетных программ, расходы на которые возможно сократить в пользу медицины.
Напомним, по данным на утро 20 марта, в Украине официально подтверждено 26 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли.
Как известно, Европейский центральный банк сообщил о запуске программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного секторов на общую сумму 750 млрд евро.
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