В Госказначействе рассказали о дефиците бюджета: что известно

В январе – апреле 2020 года госбюджет сведен с дефицитом 24,31 млрд грн, в том числе по общему фонду – 33,24 млрд грн при ожидаемом показателе в 32,85 млрд грн. Такие подсчеты обнародовали в Государственной казначейской службе Украины.

Заимствования в январе-апреле составили 109,1 млрд грн, в том числе почти 108 млрд грн по общему фонду при ожидаемых 128,45 млрд грн.

Внешние заимствования составили 35,34 млрд грн, из которых 34,23 млрд грн по общему фонду при плане в 52,17 млрд грн.

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При этом погашения достигли 71,3 млрд грн при плане в 87,13 млрд грн.

От приватизации за этот период поступило 257,57 млн грн – на фоне откорректированного показателя в 190 млн грн.

Доходы госбюджета за указанный период составили 314,85 млрд грн, в том числе по общему фонду – 274,13 млрд грн при плане в 318,34 млрд грн.

Расходы госбюджета в январе-апреле этого года составили 340,12 млрд грн, в том числе 309,21 млрд грн по общему фонду при плате почти в 353 млрд грн.

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Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,276 трлн грн (1,15 трлн грн).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения бюджет-2020.

При этом основания для смены прогноза снижения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 года на 4,8% пока отсутствуют, а по поводу прогноза курса гривни и инфляции имеются расхождения с Национальным банком Украины. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, в Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств которого направляется на финансирование социальных программ:

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Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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