В Госказначействе рассказали о дефиците госбюджета: каких налогов собрали меньше

В ведомстве рассказали о том, поступления по каким налогам были недовыполнены

Госбюджет Украины за январь-март 2020 года сведен с дефицитом 32,7 млрд грн. По общему фонду дефицит составил 37,5 млрд грн. Такие данные опубликовала Государственная казначейская служба.

Согласно данным Госказначейства, внутренние государственные заимствования за три месяца составили 63,9 млрд грн, а погашения долговых обязательств по ним – 54,18 млрд грн.

Внешние заимствования составили почти 35 млрд грн при погашениях в 7 млрд грн. Доходы госбюджета за первый квартал этого года составили 211 млрд грн, в том числе 183 млрд грн по общему фонду при плане 210,5 млрд грн.

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Налоговые поступления за три месяца 2020 года составили 174,3 млрд грн при плане на этот период в 200,6 млрд грн.

При этом в ведомстве рассказали о том, поступления по каким налогам были недовыполнены:

Поступления от рентной платы за указанный период составили 7,014 млрд грн при запланированных 12,5 млрд грн;

Внутренние налоги принесли 99,998 млрд грн поступлений при запланированных 120,55 млрд грн;

Налог на добавленную стоимость с ввезенных в Украину товаров – 60 млрд грн при плане в 79,2 млрд грн;

В то же время налог на прибыль предприятий принес 33,5 млрд грн при запланированных 32,35 млрд грн.

При этом расходы госбюджета составили 244,5 млрд грн, в том числе 221,8 млрд грн по общему фонду при плане в 250 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли этот период с профицитом 15,4 млрд грн, в том числе по общему фонду профицит составил 16,98 млрд грн.

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Дефицит сводного бюджета составил 17,32 млрд грн, в том числе 20,54 млрд грн по общему фонду.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что внутренние карантинные мероприятия могут способствовать инфляции, дефициту госбюджета и кассовым разрывам в Пенсионном фонде. Об этом рассказали Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Там считают, что падение ВВП Украины в 2020 году может составить 4,2%, а инфляция ускориться до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году.

Наиболее значимыми рисками для украинской экономики являются дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски), а также внутренние риски – значительный рост дефицита государственного бюджета, кассовые разрывы в Пенсионном фонде, других фондах государственного социального страхования.

Цены в Украине в этом году почти не росли – по данным Госслужбы статистики, инфляция за I квартал составила всего 0,7%. При этом многие товары и услуги подешевели. Но во втором квартале, по оценкам экономистов, нас ждет намного более высокий рост цен. Что будет дорожать, что не будет, и какие меры предпринимает Кабмин, дабы смягчить инфляцию, выяснил сайт "Сегодня".

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