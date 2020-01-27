В Госказначействе сравнили дефицит госбюджета двух последних лет

Финансовый гороскоп / Фото: Pexels

Государственный бюджет Украины за январь-декабрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 78,050 млрд грн, что на 32% выше дефицита за предыдущий год.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 84,316 млрд грн, что на 24% выше показателя годом ранее.

Напомним, госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили 0,5 млрд грн – 3,1% от плана. Заимствования в 2019 году составили 405 млрд грн – 104% от начального плана.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. Среди важных изменений – сокращение плана доходов на 20,4 млрд грн.

Изменения в бюджет-2019 пришлось вносить для того, чтобы увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности, выделить средства на реорганизацию министерств, а также предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

Госбюджет Украины за 2018 год был выполнен с дефицитом на уровне 59,2 млрд грн, что на 24% больше дефицита за 2017 год.

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