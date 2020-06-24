Українська
$ 26,61
30,12
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Госстате рассказали о безработице: снижается ли показатель

24 июня, 18:39

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года показатель снизился

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 млн человек. Об этом рассказали в Государственной службе статистики (Госстат).

Реклама

Так, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составило 16,5 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет – 58,2%.

Из-за карантина число зарегистрированных безработных украинцев превысило 514 тысяч человек, а 142,7 тысячи нашли новую работу. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"У нас на сегодняшний день количество зарегистрированных безработных – это более 514 тысяч человек. Для сравнения: по состоянию на 12 марта, когда мы ввели карантин, это было 361 тысяча… Получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч человек. На сегодня трудоустроено 142,7 тысячи человек из тех, кто получил статус безработного", – сказал он.

В тренде
Нет спроса: эксперт объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине

Официально зарегистрированных безработных в Украине стало больше, но количество вакансий на рынке начало расти. В Национальном банке Украины объяснили, что такая динамика связана с ослаблением карантина в Украине – в частности, с восстановлением работы ресторанов и транспорта.

Реклама

В начале лета Кабинет министров одобрил законопроект о введении электронной трудовой книжки. Теперь документ должен принять парламент, после чего в Украине будут постепенно исчезать бумажные трудовые книжки. Сайт "Сегодня" рассказывает, что изменится для украинцев с внедрением электронного документа.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендует в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

работа безработица рынок труда

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
"Уровень выживания": министр озвучила реальный прожиточный минимум в УкраинеЭкономика
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
На рынке топлива Украины сложилась взрывоопасная ситуация: что будет с ценами
На рынке топлива Украины сложилась взрывоопасная ситуация: что будет с ценамиАвто
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от властиТранспорт
"Ситуация катастрофическая": в Кабмине заявили о серьезной проблеме с инфляциейЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять