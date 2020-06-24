В Госстате рассказали о безработице: снижается ли показатель

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 млн человек. Об этом рассказали в Государственной службе статистики (Госстат).

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Так, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составило 16,5 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет – 58,2%.

Из-за карантина число зарегистрированных безработных украинцев превысило 514 тысяч человек, а 142,7 тысячи нашли новую работу. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"У нас на сегодняшний день количество зарегистрированных безработных – это более 514 тысяч человек. Для сравнения: по состоянию на 12 марта, когда мы ввели карантин, это было 361 тысяча… Получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч человек. На сегодня трудоустроено 142,7 тысячи человек из тех, кто получил статус безработного", – сказал он.

Официально зарегистрированных безработных в Украине стало больше, но количество вакансий на рынке начало расти. В Национальном банке Украины объяснили, что такая динамика связана с ослаблением карантина в Украине – в частности, с восстановлением работы ресторанов и транспорта.

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В начале лета Кабинет министров одобрил законопроект о введении электронной трудовой книжки. Теперь документ должен принять парламент, после чего в Украине будут постепенно исчезать бумажные трудовые книжки. Сайт "Сегодня" рассказывает, что изменится для украинцев с внедрением электронного документа.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендует в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

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