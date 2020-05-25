В Госстате рассказали о мартовских убытках крупных и средних предприятий: названы цифры

Доля убыточных предприятий за год возросла с 27,2% до 40,8%

На фоне многочисленных жалоб бизнеса, которые получил Совет бизнес-омбудсмена во время карантина, в январе – марте 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд грн убытка. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

При этом в январе – марте 2019 года крупные и средние предприятия получили 111,1 млрд грн прибыли.

Доля убыточных предприятий возросла на 13,6 п. п. – до 40,8% с 27,2%. Их убытки в первом квартале составили 204,8 млрд грн, что почти в пять раз больше, чем в первом квартале 2019 года.

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Предприятия Украины, которые сработали рентабельно, увеличили прибыль на 31,1% – до 199,9 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после ослабления карантинных ограничений в Украине начало оживляться предпринимательство.

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Также мы сообщали о том, что представители украинского бизнеса рассказали, как наладят работу после карантина. Пока только 35% компаний готовы вернуться в офисы в мае, еще 34% – в июне.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как выходят из карантина города Украины:

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