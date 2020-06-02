В Греции заработали отели: когда пустят туристов

Греция с 1 июня отменила ряд ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, в стране возобновили работу отели, кинотеатры под открытым небом, гольф-клубы и бассейны. Эти шаги считаются подготовкой к туристическому сезону, который планируется открыть в Греции через две недели, пишет Associated Press.

Международные рейсы в Афины и Салоники будут возобновлены с 15 июня, авиасообщение с другими городами планируется восстановить с 1 июля.

Тогда же туристам будет разрешено въезжать в Грецию без требования самоизоляции. Пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас уточнил, что Греция готова принимать на своей территории туристов из стран, где эпидемия коронавируса идет на спад.

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Петсас подчеркнул, что прибывающие в Грецию из европейских стран, где был зафиксирован высокий уровень заражения коронавирусом, будут сдавать обязательный тест на наличие COVID-19. Среди остальных туристов будут проводиться случайные проверки.

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При этом пока что некоторые отели все же предпочли остаться закрытыми до начала туристического сезона, так как в них пока было забронировано слишком мало мест. Кроме того, власти разрешили возобновить работу службам по организации свадебных торжеств, тату-салонам и агентствам знакомств.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, когда откроют границы и смогут ли украинцы полететь на море в 2020 году. При этом мы сообщали, что популярная среди украинцев Грузия планирует открыть границы с 1 июля:

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