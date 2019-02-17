В Индии покажут украинский транспортный самолет и новое вооружение
Выставка "АэроИндия 2019" откроется в индийском Бангалоре 20 февраля
Украина представит транспортный самолет Ан-132D, новую технику и вооружение украинского производства на специализированной выставке "АэроИндия 2019", которая откроется 20 февраля в Бангалоре.
Об этом сообщил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский после встречи с послом Индии в Украине Партха Сатпатхи, сообщает пресс-служба Совета.
"Ан-132D осуществит два демонстрационных полета… Будет представлена новая контрбатарейная РЛС (радиолокационная станция. – Ред.), проект глубокой модернизации радаров, ракеты для ЗРК (зенитного ракетного комплекса. – Ред.) С-125 "Печора" и другие оборонительные продукты, в которых нуждаются вооруженные силы Индии", – сказано в сообщении СНБО.
Напомним, Ан-132D был также представлен на международном салоне Dubai Air Show в ноябре 2017 года. Во время демонстрационных полетов экипаж летчиков-испытателей показал высокие маневренные характеристики самолета.
Ранее Кабинет министров Украины по представлению Министерства экономического развития и торговли утвердил финансовый план госпредприятия "Антонов" на 2019 год. В Министерстве сообщили, что "Антонов" намерен продолжить реализацию программы по замене российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США, а также восстановить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.
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