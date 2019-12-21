Германия жестко ответила на санкции США против "Северного потока – 2"

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Правительство Германии сожалеет в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" и считает, что они представляют собой вмешательство в европейские дела. Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

"Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению, что инициированные Конгрессом США санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу", – отмечается в нем.

В Берлине напомнили, что отвергают "такого рода экстерриториальные санкции".

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"Они затрагивают германские и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела", – подчеркивается в заявлении.

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Напомним, во вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", президент США Дональд Трамп подписал документ 20 декабря. 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей .

Сообщалось, что опрошенные "Сегодня" эксперты полагают, что относительно позднее введение санкций в США против российского проекта – продуманный и запланированный маневр. Пока Россия строила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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