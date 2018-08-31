В Кабмине грозятся подать бюджет-2019 в Раду вовремя

Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает его пресс-служба.

"В прошлом году правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году правительство 15 сентября – может, даже чуть раньше, – передаст проект государственного бюджета в Верховную Раду", – заявил Розенко.

По словам вице-премьера, значительная часть средств бюджета-2019 будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих. "Это наш долг – и мы его выполним", – отметил Розенко.

Розенко также сообщил, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить о том, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов.

"Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", – заявил вице-премьер.

По его словам, госбюджет на 2019 бюджет будет социально направленным и одновременно реальным. "Бюджет будет правдивым, там не будет надутых цифр", – подытожил Розенко.

Напомним, в июне Рада не поддержала предложенную Кабмином трехлетнюю бюджетную резолюцию, вернув документ на доработку. И.о. министра финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что считает переход на трехлетнее планирование основным своим приоритетом на должности и.о. министра.

"До конца года надеемся получить поддержку парламента и внести изменения в Бюджетный кодекс, чтобы закрепить этот стандарт для Украины. Это станет тем фактором, который позволит вне зависимости от проведения двух выборов иметь возможность доступа к рынкам и обеспечить бизнесу уверенность и стабильность", – объяснила и.о. министра финансов.

А в конце июня Маркарова заявила, что для секвестра бюджета Украины нет причин, хотя ранее она допускала возможность сокращения расходов госбюджета.

По данным Госказначейства, Украина не выполнила бюджет на 2017 год, недополучив 3,4 млрд грн (0,4%) и не потратив заложенные в госбюджет 31 млрд грн, и таким образом не выполнив расходную часть бюджета на 3,6%. Риск невыполнения бюджета существует и в 2018 году, заявили в Счетной палате - план доходов общего фонда госбюджета в первом полугодии не выполнен на 15 млрд гривен, а общее невыполнение плана поступлений в общий фонд госбюджета на конец первого полугодия 2018 года составило 74 млрд грн.

Тем временем, в Нацбанке Украины высказали предположение, что дефицит госбюджета может превысить запланированный уровень. Нацбанк согласовывал допустимый уровень дефицита бюджета-2018 с Международным валютным фондом (МВФ) на уровне не более 2,5% ВВП (около 17,5 млрд грн). Впрочем, в Минфине отметили, что дефицит бюджета удерживается в пределах запланированного предельного объема и составляет 9,8 млрд грн.

Напомним, правительственный проект бюджета-2018 был внесен в Раду 15 сентября – в крайний допустимый законодательством срок.