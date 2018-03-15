В Кабмине хотят расширить сферу деятельности Экспортно-кредитного агентства

Правительство также поддержало законопроект о корпоративном управлении и отчетности ЭКА

Кабинет министров Украины утвердил изменения в закон об Экспортно-кредитном агентстве (ЭКА) – эти изменения расширяют перечень видов хозяйственной деятельности, которые поддержит Агентство. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Мы вносим изменения в текущее законодательство об ЭКА, чтобы сделать его работу более прозрачной, эффективной, отвечающей международным практикам и стандартам", – отметила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Наталия Микольская.

Документ также предлагает установить право правительства определять орган, который будет совершать надзор за финансовой деятельностью ЭКА. Также законопроект предлагает изменить нормы закона относительно корпоративного управления ЭКА.

"Существование отдельных норм законодательства относительно корпоративного управления ЭКА в сравнении с другими хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит государству, не является целесообразным. В связи с этим, детальные нормы корпоративного управления будут определены в уставе ЭКА", – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, текущая редакция закона об ЭКА устанавливает право инициировать передачу функций другим учреждением исключительно за наблюдательным советом, тогда как предлагаемые изменения отдают это право правлению ЭКА при согласовании с набсоветом.

Напомним, Экспортно-кредитное агентство может заработать в Украине в июле 2018 года, заявил ранее первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Как рассказали в Минэкономразвития, после запуска агентство будет осуществлять страхование, перестрахование и предоставление гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.