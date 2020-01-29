В Кабмине назвали город, где сделали самый крупный перерасчет платежек за тепло

/ Фото: Сегодня

По информации, предоставленной Министерством развития общин и территорий, перерасчет платежек провели 143 предприятия в 21 области Украины, а также в Киеве.

Лидерами по количеству предприятий, которые снижают суммы за тепло, стали шесть областей.

В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях все без исключения теплокоммунэнерго пересчитали платежки.

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Наибольшего процента перерасчета достигли в городе Вольнянск Запорожской области – здесь сумму в платежке снизили на 31%.

Стоимость в платежках уменьшается благодаря принятому правительством постановлению №1082, которым разрешено органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.

Размер перерасчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабмину. Чем больше газа использует предприятие, тем выше процент перерасчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и прочее топливо.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от удельного веса этой составляющей в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Напомним, также с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

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