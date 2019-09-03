В Кабмине назвали компенсацию аграриям за кредиты

Украинским сельскохозяйственным производителям по состоянию на 30 августа направлено 80,69 млн грн на компенсацию процентов по кредитам, из которых 78,94 млн грн уже перечислены заемщикам.
Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Наибольшие суммы компенсации начислены сельхозпроизводителям в таких регионах:
- Винницкая область – 7,14 млн грн;
- Киевская область – 6,84 млн грн;
- Черкасская область – 6,64 млн грн;
- Хмельницкая область – 5,4 млн грн;
- Полтавская область – 5,15 млн грн;
- Харьковская область – 5,04 млн грн;
- Сумская область – 4,18 млн грн грн;
- Днепропетровская область – 4,09 млн грн;
- Черниговская область – 4,06 млн грн.
"Всего за отчетный период 405 сельхозпроизводителей привлекли льготных кредитов на сумму 3,85 млрд грн", – говорится в сообщении.
Новости "Сегодня" писали, что сельскохозяйственным производителям в январе-мае 2019 года направили 14,3 млн грн на компенсацию процентов по кредитам.
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