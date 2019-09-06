В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги

За полгода в стране внедрялись более 500 проектов международной техпомощи

/ Фото: пресс-центр НБУ

В Украине в январе-июне 2019 года реализовывались 522 проекта международной технической помощи (МТП) на общую сумму 5,9 млрд долларов, в том числе 10 проектов стоимостью 2,4 млрд долларов, финансируемых из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

Об этом информирует в пятницу, 6 сентября, пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, ранее сообщившая, что в течение 2018 года Украина реализовывала 618 проектов такой помощи на 6,6 млрд долларов.

Крупнейшими по объемам финансирования проектов МТП донорами по итогам шести месяцев стали:

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США – более 2,2 млрд долларов. Евросоюз – 470 млн долларов. Германия – 345 млн долларов. Канада – 141 млн долларов.

В министерстве указали, что самое крупное финансирование получила сфера ядерной безопасности (2,6 млрд долларов, или 45%), а также нацбезопасность и оборона (1,4 млрд долларов, или 24%. На проекты управления и гражданского общества направлены 447 млн долларов (8%) и на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц – 364 млн долларов (6%).

Минэкономразвития также отметило, сколько Украина подписала договоров (соглашений) за шесть месяцев:

три договора с правительством Китая на поставку медоборудования для семи больниц, 50 спасательных машин для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 200 млн юаней (около 30 млн долларов);

четыре договора с правительством США на сумму 88 млн долларов;

пять соглашений с Еврокомиссией о финансировании программ на 126,9 млн евро;

один договор с Международным банком реконструкции и развития на 350 тыс. долларов.

Напомним, что международная техническая помощь – это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.

Как писали новости "Сегодня", Министерство финансов в августе сообщило, что МБРР предоставит Украине 200 млн долларов на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

Ранее украинская власть также "сверила часы" с Европейским банком реконструкции и развития:

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