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В Кабмине объяснили, грозит ли Украине дефицит продуктов

5 мая, 16:27

Ксения Капустинская

Минэкономики призывает сохранять "цивилизованный подход к экспорту"

Несмотря на то, что после карантина миру грозит нехватка еды, в Украине нет дефицита продуктов. Более того, не наблюдается и роста цен на продовольствие, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Продуктового дефицита нет. По ценам были колебания в конце марта, но как только мы начали мониторинг с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение", – заявил Петрашко.

Он уточнил, что запасов пшеницы в стране достаточно, но точный план продовольственного баланса можно будет составить уже ближе к июлю, когда будет новый урожай зерновых.

"Мы дадим коммерческое решение производителям и трейдерам по продажам и договоримся об объемах продукции", – указал он.

По его словам, Минэкономики призывает сохранять "цивилизованный подход к экспорту". Кроме того, обсуждается идея присоединиться к дискуссии "Большой двадцатки" (G20) в рамках всемирной продовольственной безопасности с "гарантированием украинских позиций".

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Напомним, пока недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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продукты дефицит цены на продукты Игорь Петрашко рост цен

Источник: Сегодня

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