В Кабмине объяснили, от чего зависел рост пенсии с 1 марта

Все пенсионеры получили разные надбавки, напомнил вице-премьер-министр

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Кабмине объяснили, от чего зависел рост пенсии с 1 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7fc/a01/5c87fca01afd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7fc/a01/5c87fca01afd5.jpg 2019-03-18T14:51:00+02:00 Экономика Все пенсионеры получили разные надбавки, напомнил вице-премьер-министр

После индексации пенсий с 1 марта 2019 года украинские пенсионеры получили разные надбавки. Размер повышения зависит от страхового стажа и уровня средней зарплаты, пояснил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время согласительного совета Верховной рады, передает "РБК-Украина".

"Мы с 1 марта ... обеспечили автоматическую индексацию пенсий. Это случилось впервые. Все без исключения пенсионеры получили прибавку к пенсиям. Каждый конечно разную", - сказал Кириленко.

По его словам, при индексации пенсий учтена средняя зарплата в Украине, страховой стаж пенсионера, а также заработная плата во время трудовой деятельности.

"Поэтому цифры надбавок после индексации пенсий различны для разных пенсионеров, но они получены каждым пенсионером в Украине", - сообщил чиновник.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине повысилась минимальная пенсия на 172 грн – до 1669 грн - для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. В этом году также запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.

При этом с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой она выросла для 8,97 млн украинских пенсионеров. Украинцам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,2 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Ранее Пенсионном фонде заявили, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

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