В Кабмине объяснили, откуда возьмут деньги на пенсии военным

Бизнесу и участником солидарной пенсионной системы ничего не угрожает, заверили в Минсоцполитики

Средств государственного бюджета Украины достаточно, чтобы начать выплату обновленных военных пенсий. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, все расходы на повышение пенсий военным будут осуществляться именно из госбюджета, а не из Пенсионного фонда. Поэтому, как отметил Шамбир, дополнительная налоговая нагрузка на работодателей отсутствует.

Ранее сообщалось, что на обновленные пенсии военнослужащим потратят 7 млрд грн.

Шабмир подчеркнул, что повышение пенсий военным не отразится на солидарной системе пенсионного обеспечения.

В Пенсионном фонде ранее заявили, что обновленные выплаты военнослужащим начнутся с марта 2018 года. При этом суммы выплат будут увеличены "задним числом" – с 1 января 2018 года. В этом году размер пенсий военнослужащих повысится в среднем на 1500 гривен.

Напомним, Кабинет министров повысил пенсии военным, не дожидаясь решения Верховной Рады о перераспределении выплат. Теперь парламент должен изменить законодательство так, чтобы бойцы с передовой получали самые высокие пенсионные выплаты.

В Минсоцполитики заверили, что средств государственного бюджета достаточно, чтобы начать выплату обновленных военных пенсий.

Об этом заявил замминистра социальной политики Николай Шамбир, передает УНН.

Чиновник подчеркнул, что расходы на выплату обновленных пенсий военнослужащих покрываются из государственного бюджета. Это означает, что никакой нагрузки или угроз для работодателей не существует.

НОВОСТИ В Пенсионном фонде назвали сроки повышения выплат военным

Также были названы беспочвенными опасения повышения налогов, взимаемых с работающих украинцев. Причем повышение пенсий военным не отразится на солидарной системе пенсионного обеспечения.

В Пенсионном фонде Украины заявили, что обновленные выплаты военнослужащим начнутся с марта 2018 года.