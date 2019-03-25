В Кабмине озвучили рост капитальных инвестиций за три года
По словам Кубива, наибольший вклад внесли промышленность, торговля и сфера коммуникации
Объем капитальных инвестиций в Украину в 2016–2018 годах увеличился на 67,7%.
Об этом написал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.
По его словам, наибольший вклад в рост капитальных инвестиций обеспечили:
- промышленный сектор: в четвертом квартале 2018 года темпы освоения капитальных инвестиций в производстве кокса и нефтепереработке составили 62,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2017-го;
- оптовая и розничная торговля: в частности, освоение капитальных инвестиций в розничной торговле в октябре-декабре прошлого года увеличилось в три раза к соответствующему периоду 2017 года;
- сфера информации и коммуникации: объем капитальных инвестиций вырос на 41,9% благодаря внедрению 4G в Украине.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что капитальные инвестиции в реальный сектор экономики Украины по итогам 2018 года превысили 520 млрд гривен.
О том, как обстоят дела с инвестициями в Украине, сообщил "Сегодня" первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов: О "стыдных" инвестициях и производстве известных автобрендов в Украине: интервью с Максимом Нефьодовым.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Кабмине озвучили рост капитальных инвестиций за три года". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"