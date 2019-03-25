В Кабмине озвучили рост капитальных инвестиций за три года

По словам Кубива, наибольший вклад внесли промышленность, торговля и сфера коммуникации

Фото: пресс-центр НБУ

В Кабмине озвучили рост капитальных инвестиций за три года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg 2019-03-25T12:08:00+02:00 Экономика По словам Кубива, наибольший вклад внесли промышленность, торговля и сфера коммуникации

Объем капитальных инвестиций в Украину в 2016–2018 годах увеличился на 67,7%.

Об этом написал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

По его словам, наибольший вклад в рост капитальных инвестиций обеспечили:

промышленный сектор : в четвертом квартале 2018 года темпы освоения капитальных инвестиций в производстве кокса и нефтепереработке составили 62,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2017-го;

оптовая и розничная торговля: в частности, освоение капитальных инвестиций в розничной торговле в октябре-декабре прошлого года увеличилось в три раза к соответствующему периоду 2017 года;

сфера информации и коммуникации: объем капитальных инвестиций вырос на 41,9% благодаря внедрению 4G в Украине.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что капитальные инвестиции в реальный сектор экономики Украины по итогам 2018 года превысили 520 млрд гривен.

О том, как обстоят дела с инвестициями в Украине, сообщил "Сегодня" первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов: О "стыдных" инвестициях и производстве известных автобрендов в Украине: интервью с Максимом Нефьодовым.

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