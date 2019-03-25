Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Кабмине озвучили рост капитальных инвестиций за три года

Сегодня, 12:08

По словам Кубива, наибольший вклад внесли промышленность, торговля и сфера коммуникации

Фото: пресс-центр НБУ
В Кабмине озвучили рост капитальных инвестиций за три года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg Экономика По словам Кубива, наибольший вклад внесли промышленность, торговля и сфера коммуникации

Объем капитальных инвестиций в Украину в 2016–2018 годах увеличился на 67,7%.

Об этом написал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

По его словам, наибольший вклад в рост капитальных инвестиций обеспечили:

  • промышленный сектор: в четвертом квартале 2018 года темпы освоения капитальных инвестиций в производстве кокса и нефтепереработке составили 62,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2017-го;
  • оптовая и розничная торговля: в частности, освоение капитальных инвестиций в розничной торговле в октябре-декабре прошлого года увеличилось в три раза к соответствующему периоду 2017 года;
  • сфера информации и коммуникации: объем капитальных инвестиций вырос на 41,9% благодаря внедрению 4G в Украине.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что капитальные инвестиции в реальный сектор экономики Украины по итогам 2018 года превысили 520 млрд гривен.

О том, как обстоят дела с инвестициями в Украине, сообщил "Сегодня" первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов: О "стыдных" инвестициях и производстве известных автобрендов в Украине: интервью с Максимом Нефьодовым.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег промышленность, инвестиции, торговля, Кубив, Минэкономразвития

Вы сейчас просматриваете новость " В Кабмине озвучили рост капитальных инвестиций за три года". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

7 причесок, которые сделают вас моложе

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Фото Веры Алентовой вызвало скандал в соцсети
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина