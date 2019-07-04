В Кабмине перечислили риски для госбюджета-2019

В Минфине отметили важность реформы Государственной фискальной службы

Фото: пресс-центр НБУ

Во втором полугодии 2019 года остаются риски невыполнения доходов государственного бюджета Украины из-за укрепившегося курса гривни и уменьшившегося объема импорта. Об этом 4 июля информирует пресс-служба Министерства финансов.

В сообщении говорится, что за первое полугодие доходы госбюджета составили 506,8 млрд грн, как ранее сообщили в Государственной казначейской службе, что меньше на 4,3% от плановых показателей.

"Поэтому правительству нужно приложить все усилия для выполнения своих обязательств", – отметили в пресс-службе.

В Минфине также добавили, что реформа Государственной фискальной службы – запуск эффективных Государственной налоговой и Государственной таможенной служб – будет способствовать снижению уклонения от уплаты налогов и уменьшению контрабанды и соответственно более высоким доходам бюджета.

"Фактический старт большой приватизации будет способствовать поступлению средств для финансирования дефицита бюджета. Выполнение обязательств в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС поможет получить бюджетное финансирование", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

При этом Украине необходимо осуществить платежи по государственному долгу в размере 133,81 млрд грн и 83,02 млрд грн в третьем и четвертом кварталах 2019 года. Общая прогнозная сумма платежей за год составляет 487,96 млрд грн.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам мая 2019 года уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долларов – до 78,39 млрд долларов. Объем долга в гривневом эквиваленте сократился на 18,36 млрд грн – до 2,11 трлн грн.

По данным Минфина, только с начала 2019 года Украина одолжила 182 млрд грн. Подробнее смотрите в сюжете:

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