В Кабмине пересчитали женщин и мужчин: названа цифра

Правительство узнало, сколько в Украине мужчин и женщин разного возраста

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В Украине женщин больше, чем мужчин. Разница в численности достигает почти 3 млн человек.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных исследования, которое 23 января представил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ссылаясь на результаты так называемой электронной переписи населения.

Так, по его данным, численность украинских мужчин составляет 17 млн 280 тыс. человек, а женщин – 20 млн 9 тыс.

Правительство провело половозрастной анализ. Для этого были использованы данные Госкомстата и электронных реестров, а также взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию.

Согласно исследованию, в детском возрасте (0-14 лет) число представителей сильного пола преобладает. В Украине родились и растут 2 млн 965 тыс. мальчиков и 2 млн 792 тыс. девочек.

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В раннем работоспособном возрасте, к которому относятся украинцы, которым исполнилось от 15 до 24 лет, также число мужчин выше. Анализ Кабмина показывает, что в Украине проживает 1 млн 844 тыс. молодых мужчин и 1 млн 740 тыс. женщин.

В основном работоспособном возрасте (а к нему причисляют тех, кому от 25 до 54 лет) украинские женщины превалируют над мужчинами. В правительстве насчитали 8 млн 346 тыс. представительниц прекрасного пола и всего 8 млн 112 тыс. – представителей сильного пола.

К следующей возрастной категории – социологи называют ее зрелым работоспособным возрастом – относятся люди, которым исполнилось 55 – 64 года. И в этой категории разрыв между количеством украинок и украинцев становится весьма существенным – 721 тыс. человек. Именно настолько в нашей стране больше женщин (2 млн 982 тыс.), чем мужчин (2 млн 261 тыс.).

В пожилом возрасте, который наступает в 65 лет, женщин намного больше – 4 млн 149 тыс. человек. В то время как мужчин всего 2 млн 99 тыс.

В Кабмине пообещают презентовать более детализированную половозрастную оценку украинцев.

"Мы будем работать дальше для того, чтобы эту информацию распределить по отдельным населенным пунктам. Далее мы хотим получить половозрастное распределение населения по отдельным регионам, по отдельным населенным пунктам, районам. Далее мы дадим информацию по доходам", – рассказал Дмитрий Дубилет.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. человек. Это данные на 1 декабря 2019 года без учета неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Из общего количества населения в Украине 15% – дети, лиц раннего трудоспособного возраста насчитывается почти 10%, основного трудоспособного возраста – 44%, зрелого трудоспособного возраста – 14%, пожилого возраста старше 65 лет – 6 млн человек.

Напомним, что новое правительство рассматривает вариант отказа от традиционной переписи населения – хождения по квартирам и домам с анкетами. Кабмин планирует перевести этот процесс в электронный вид. Как сообщали новости "Сегодня", с 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному.

Вместе с тем, летом прошлого года новости "Сегодня" писали, что чиновники, говоря о населении столицы, официально называли цифру в почти три миллиона. Сообщалось, что еще полмиллиона, а это треть Киевской области, ежедневно приезжает в Киев на работу из городов-спутников: Броваров, Вишневого, Борисполя, Ирпеня, Бучи и Вышгорода. По прогнозам, к 2025 году в Киеве будут жить более пяти млн. человек.

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