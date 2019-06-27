В Кабмине показали зарплаты Кубива и Нефьодова

Министр экономического развития зарабатывает меньше, чем его заместители

Максим Нефьодов и Степан Кубив. Фото: Кабинет министров Украины

Заработная плата первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, положительно оценившего рост экономики Украины, в мае составила 44,5 тыс. гривен. Об этом сообщили секретариат Кабинета министров и Министерство экономического развития (МЭРТ) в ответе на запрос, передают "Украинские новости".

При этом заместители Кубива получили более высокие зарплаты – от 71,74 тыс. до 93,4 тыс. гривен.

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Так, в мае Кубиву начислено 44 490 грн, из них должностной оклад – 15 517 грн, надбавка за выслугу лет – 5 121 грн, надбавка за интенсивность труда – 13 189 грн, индексация – 623 грн, премия – 3 414 грн, командировочные – 6 626 грн. Сумма удержанных налогов составила 8 676 гривен. Фактическая сумма на руки - 35 814 грн.

В то же время, зарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова, который станет главой новой Таможенной службы, составила 71,4 тыс. грн. На руки Нефьодов получил 57,44 тыс. грн.

Заместитель Кубива Юрий Бровченко получил зарплату 93,4 тыс. гривен (после уплаты налогов – 75,17 тыс. грн), Михаил Титарчук - 82,1 тыс. грн (66,11 тыс. грн).

Напомним, ранее Кабмин повысил зарплаты местным чиновникам. Выросли зарплаты у председателей областных и городских советов, а также у рядовых специалистов. При этом, как отмечалось в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ в рамках программы stand-by, рост зарплат государственных служащих в Украине в 2019 году ограничен.

В прошлый раз зарплаты местным чиновникам Кабмин повышал в мае 2018 года:

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