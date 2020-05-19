В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсий

Введение в Украине обязательных накопительных пенсий постоянно откладывают. При этом в Министерстве социальной политики разработали новый законопроект, который предлагает изменить солидарную пенсионную систему. Ведомство предлагает перейти к фондированию пенсионной системы, чтобы "разгрузить" Пенсионный фонд.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" пока что не зарегистрирован в Верховной Раде и находится на общественном обсуждении.
Как отмечается в пояснительной записке, обнародованной на сайте Федерации профсоюзов Украины, законопроект призван поспособствовать "освобождению солидарной системы от несвойственных ей расходов", а также "создаст предпосылки для эффективного функционирования накопительной системы".
Законопроект предусматривает три профессиональные пенсионные программы:
- право на получение пенсионных выплат при достижении 50;
- право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет;
- возможность принять участие в накопительной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, и получить пенсионные выплат по достижении 55 лет.
Предполагается, что участниками первой программы смогут стать те, кто работает полный день в особо тяжелых условиях труда. Ко второй программе предлагают отнести работников, занятых полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. К третьей категории отнесли всех остальных.
Кроме того, документ предполагает, что размер единого социального взноса (ЕСВ) в результате внедрения накопительной профессиональной пенсионной системы вырастет на:
- 15% – для программы №1;
- 7% – для программы №2;
- не менее чем 3% – для программы № 3.
Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.
Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:
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