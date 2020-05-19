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В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсий

19 мая, 13:14

Ксения Капустинская

Минсоцполитики разработало законопроект о трех профессиональных пенсионных программах

Введение в Украине обязательных накопительных пенсий постоянно откладывают. При этом в Министерстве социальной политики разработали новый законопроект, который предлагает изменить солидарную пенсионную систему. Ведомство предлагает перейти к фондированию пенсионной системы, чтобы "разгрузить" Пенсионный фонд.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" пока что не зарегистрирован в Верховной Раде и находится на общественном обсуждении.

Как отмечается в пояснительной записке, обнародованной на сайте Федерации профсоюзов Украины, законопроект призван поспособствовать "освобождению солидарной системы от несвойственных ей расходов", а также "создаст предпосылки для эффективного функционирования накопительной системы".

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Законопроект предусматривает три профессиональные пенсионные программы:

  • право на получение пенсионных выплат при достижении 50;
  • право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет;
  • возможность принять участие в накопительной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, и получить пенсионные выплат по достижении 55 лет.

Предполагается, что участниками первой программы смогут стать те, кто работает полный день в особо тяжелых условиях труда. Ко второй программе предлагают отнести работников, занятых полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. К третьей категории отнесли всех остальных.

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Кроме того, документ предполагает, что размер единого социального взноса (ЕСВ) в результате внедрения накопительной профессиональной пенсионной системы вырастет на:

  • 15% – для программы №1;
  • 7% – для программы №2;
  • не менее чем 3% – для программы № 3.

Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

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Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии Пенсионный фонд ЕСВ накопительная система

Источник: Сегодня

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