В Кабмине придумали, как войти в ТОП-30 рейтинга Doing Business
По словам Нефьодова, Украина должна пройти "еще долгий путь"
Украина может через три года оказаться в ТОП-30 рейтинга Doing Business. Об этом 15 марта заявил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Мне не стыдно сказать, что мы вторые в мире по темпам роста. Впереди еще долгий путь, но мы точно знаем, как нам прийти через три года к месту в ТОП-30 в мире", – сказал он.
Замглавы Минэкономравития напомнил, что в течение последних трех лет Украина поднялась в данном рейтинге с 83-го на 71-е место.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что Кабинет министров "ставит амбициозную цель войти в ТОП-50" рейтинга Doing Business.
Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) — ежегодное исследование Всемирного банка, которое оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов. Рейтинг составляется с 2003 года.
Напомним, в 2018 году Украина заняла 71-е место в рейтинге среди 190 стран мира, переместившись за год на пять строчек вверх. Позиция Украины – между Кыргызстаном и Грецией.
Как заявил в январе президент Петр Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:
В марте пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что Украина должна подняться минимум на 10 пунктов в рейтинге Doing Business к 2020 году. По словам министра экономического развития Степана Кубива, в Украине отменили 149 устаревших актов 1993-1997 годов и обязательное ведение "Книги жалоб и предложений", а также инициировали совершенствование лицензирования хозяйственной деятельности и разрешили иностранцам оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел без выезда из Украины.
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